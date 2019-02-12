【利是錢】銀行嘅兒童儲蓄戶口邊個最好？

農曆新年令小朋友「荷包」大豐收，家長紛紛藉此向子女灌輸理財觀念，銀行亦趁機推出兒童儲蓄計劃吸利是錢，入閘門檻較低之餘，存款年息更高達2厘。理財專家提議，家長開戶前宜貨比三家，尤其留意迎新禮品的條款；若較進取可考慮用利是錢投資高息藍籌股，過去15年的平均每年回報率高達一成。



「零存整付」的月供存款計劃一向深受家長歡迎，既可賺息亦可鼓勵小朋友養成儲蓄習慣。中國銀行(香港)(02388)推出新春港元月供存款計劃，12及18個月期的年利率分別為2厘及2.1厘，每次最低供款額500元。需要注意，此計劃設有供款上限18萬元。



比較各間銀行的開戶門檻，恒生銀行(00011)的開戶條件較低，今年起豁免「智多Kid理財戶口」月費，並不設最低存款結餘及開戶金額要求，並針對此戶口推出定期存款優惠，半年期的港元存息，年利率為2.1厘，存款門檻則為1萬元。



銀行以高息招徠兒童客戶，同時提供不同迎新優惠及禮品。大新銀行(02356)推出卡通人物兒童儲蓄戶口，附有可愛的月結單、存款卡及存摺簿；中信銀行(國際)更送出益智玩具及小童旅行箱，吸客花式多元化。



現為三名孩子之父的高峰資本國際財富管理總監梁彥穎表示，年幼的小朋友欠缺理財觀念，家長普遍會替孩子保管利是錢，由於他認為敍做定期存款的回報率較低，故以利是錢買入大型藍籌股票收息，認為盈富基金(02800)及中華煤氣(00003)值得吸納，他透露過去約15年，其子女利是錢的年均回報率高達一成。



不過，他亦指出，由於小朋友每月零用錢及利是錢數額有限，每月買入的股數少於一手，令儲股的過程中出現不少碎股。他提醒，一般碎股的賣出價會低於市價，碎股相關的手續費亦會較昂貴，為託管小朋友利是錢而開立證券戶口時，亦要比較各行的優惠。

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