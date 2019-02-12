金管局研Hibor後備方案　季內推諮詢

倫敦銀行同業拆息(Libor)近年爆出多宗操控醜聞，英國金融操守局(FCA)早已宣布2021年底會全面停用此利率。香港金融管理局亦表示，財資市場公會將於今年首季就港元拆息（Hibor）的後備方案進行諮詢。



香港市場有大量金融交易以Libor為參考利率，金管局於提交立法會的文件提及，該局留意有關國際發展，財資市場公會最近已成立工作小組，提高市場對Libor終止的關注，並為過渡作準備。



金管局表示，儘管香港沒計劃取消Hibor，但該局作為金融穩定理事會的成員，有責任推出Hibor以外的參考利率以作後備，又指公會成員建議採用港元隔夜平均指數（HONIA）作為另一個參考利率。



需要注意，HONIA是根據真實交易數據而計算的銀行同業隔夜拆借利率，類似美元和英鎊的替代參考利率，有別於現時根據銀行報價編製的Hibor。



港元匯價周二弱見7.8488，距離弱方兌換保證水平僅12點子。上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，港匯未有迅速觸及7.85，主要由於近期美元拆息回軟及美國聯儲局的加息方向按兵不動，令市場淡友難透過「套息交易」獲利。



不過，他展望3月美國國債供應增加，令美元融資活動轉趨活躍，帶動美息上揚，相信屆時港元淡友或會發起另一波沽空活動。

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