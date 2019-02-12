財經評論：美元黃金齊強勢　資金鋪路避災劫

自從美國聯儲局主席鮑威爾上月底轉軚放鴿後，金融市場隨即憧憬加息周期已見頂，甚至開始炒減息，掀起匯市及金市一陣躁動。可是，美匯不跌反升，金價同步走強，當中既有偶然因素，但事出必有因，投資者不可不察。



理論上，美國加息機會下降，資金應流出美元，致使匯價轉弱。惟事實是鮑威爾變調後，美元連漲8日，上周更創半年最大升幅，逼近去年12月加息前高位。這樣反常的走勢，顯示市場避險情緒高漲，醒目資金逆向而行折射出環球眾多風險因素正不斷發酵。



美元逆勢轉強，意味其他主要貨幣貶值，當中以歐元為甚，一度連跌6日，兌美元重返去年11月水平，反映資金正撤出歐洲轉入美國。事實上，歐洲經濟前景愈來愈暗淡，連官方也下調增長預測，區內3大支柱德國、法國及意大利都面對低增長，甚至衰退的威脅。此外，英國脫歐未明朗，貿易隨時突然停頓，是切切實實的計時炸彈，恐率先引爆危機。由於歐洲央行早已實行負利率，難再有減息空間，貨幣政策技窮，故資金近日流出歐元確實有因。



除了美元，金價強勢亦不能忽視。倘若美元轉強非因避險，以美元結算的金價理應下滑，惟最近卻非常硬淨，企穩在每安士1,300美元水平，為去年5月以來高位。這印證了環球「聰明錢」已為接下來的金融危機作出部署，令市場出現美元升、金價亦強的異象。再者，由於持有黃金不能產生利息收入，往往最受美息去向影響，一旦市場是炒加息，金價必然受壓，反之亦然。如今金價企穩，意味市場並未憧憬「息魔」短期內重臨，加上美元不跌反升，就更能印證全球潛在危機。



誠然，目前全球經濟形勢複雜多變，中美貿易衝突或再升級、英國恐「硬脫歐」，以及中國經濟有機會「硬着陸」，依然是世界3大威脅，最悲觀是三者在未來數月一齊被引爆。一旦如此，災難程度必然是2008年金融海嘯級別，屆時相對安全的資產可能就是美元。



值得關注的是，上述3大威脅伴隨各國債務攀升至不可持續的244萬億美元水平，高出全球經濟規模3倍有多，面對經濟增長放緩，債務佔經濟總量的比例勢必更高，倘若爆煲，市場對金融體系的信心就會動搖，屆時黃金就變成唯一能替代貨幣的可靠資產。



金融異象往往是經濟災劫的先兆，歷史一再證明盛衰必有循環，作為投資者更不可掉以輕心。

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