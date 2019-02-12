樓價UPDATES︰將軍澳二手盤承接力不俗

農曆年長假期過後，二手交投開始回升，將軍澳區600萬元以下單位承接力不俗。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●灣仔區二月份僅錄得零星成交，壹環高層D室一房戶，實用面積393方呎，坐享全山景。業主去年5月放盤，叫價1,130萬元，最終減135萬元，以995萬元連租約易手，實用呎價25,318元。原業主於2012年5月以907萬元買入，單位升值10%。



●大潭陽明山莊錄本月首宗租務個案，屋苑5座低層39室，實用面積約1,045方呎，外望開揚景，以5萬元租出，實用呎租約48元。屋苑現有約52個放盤，月租入場費由約5.5萬元起。



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九龍區



●將軍澳新都城2期11座中層C室，實用面積363方呎，屬兩房間隔。由於項目基座設大型購物商場，兼鄰近港鐵站，吸引上車客承接，成交價約599萬元，實用呎價約16,501元。



●大角咀奧柏‧御峰1座中層F室，實用面積283方呎，屬開放式間隔，座向東面望樓景，獲買家以542萬元購入，實用呎價19,152元。上址為原業主於2012年4月以342萬元購入，期內帳面獲利200萬元。



●外籍教授鍾情君滙港5座高層B室，景觀開揚，單位質素佳，剛以每月約2.15萬元承租，以實用面積474方呎計，實用呎租約45元。



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新界區

●屯門啟豐園1座高層G室，實用面積375方呎，以兩房間隔，有區外首置買家有感屯門的樓價較低，加上單位享部分海景，故以459.8萬元即睇即買，實用呎價為12,261元，屬稍低於市價。原業主於2015年以約388萬元入市，期內升值約71.8萬元。



●沙田帝堡城3座高層F室，實用面積753方呎，以三房包括套房間隔，議價後以1,008萬元易手，實用呎價13,386元。上址為原業主於2001年以372萬元買入，期內升值約1.7倍。



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