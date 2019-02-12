MSCI中國指數加入12隻成分股　小米美團有份

國際指數公司MSCI明晟公布季度檢討結果，當中MSCI中國指數加入12隻成分股，在港上市的兩隻「同股不同權」股份小米集團(01810)及美團點評(03690)亦成功「入摩」。中金發表報告預期，小米及美團將合共吸引3.42億美元(約26.67億港元)被動資金流入，而「股王」騰訊控股(00700)及建設銀行(00939)等股份則料被大幅減持。



●基金經理︰小米、美團升幅有限

不過，消息未有帶挈小米及美團股價，兩者昨日齊齊逆市下跌，收市分別挫0.93%及4.08%，報10.6元及59.85元。有基金經理預料，由於不少投資者已偷步炒上，相信小米及美團升幅有限，料消息最多帶動股價升5%。



綜觀是次「入摩」名單，除小米及美團外，在美國上市的中概股及A股各有5隻股份入圍，包括騰訊音樂、中通快遞，以及由鴻海集團分拆在內地上市的工業富聯(601138.SH)，沒有股份被剔除。相關變動將於本月28日收市後實施。



中金認為，是次調整對中通快遞及小米等有潛在正面影響，主要是預料相關股份在指數中的權重增幅最多。該行假設有811億美元規模被動型基金追蹤MSCI中國指數，當中估計小米及美團將分別有2.21億及1.21億美元被動資金追入。



與此同時，MSCI中國指數成分股比重將有所調整，當中騰訊、建行、中國移動(00941)及阿里巴巴減幅將最大，反而「小騰訊」閱文(00772)的權重則有望提高。



野村資訊(Nomura Instinet)認為，是次MSCI指數調整後，在亞太區新興市場中，中國將最受惠，料可帶動6.08億美元資金流入，而南韓則會出現最大的資金流出，預測金額為2.82億美元。按交易價值計，該行估計淨買入規模最大的將為中通快遞、小米及台股上海商業儲蓄銀行；騰訊及三星電子則料有最多資金沽出。



●溫鋼城︰對騰訊股價影響未必太大

不過，中投傲揚基金經理溫鋼城認為，即使部分被動型基金會因而調整其投資組合，惟新成份股在納入初期普遍權重都不多，估計小米和美團合計佔比最多1%，因此對騰訊股價影響未必太大。



他續指，儘管現時大市氣氛好轉，或可利好小米及美團股價表現，但兩間公司至今仍處於虧損，加上業務競爭亦激烈，長遠較難吸引資金追捧。此外，市場對小米及美團「入摩」早有預期，資金早前已提早部署，不排除有資金可能趁機獲利回吐，短線走勢料較波動。

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