基金調查：持現金10年最多　反預示股市難大跌？

外國傳媒報道，美銀美林發表最新基金經理調查顯示，縱使環球股市在2019年1月集體反彈，但專業大戶持有現金的水平創下2009年1月以來最多。與此同時，基金界亦彌漫着悲觀情緒，在173名受訪大戶當中，有34%認為美國標指在2018年高見2,931點時已見頂。



調查顯示，僅6%人建議「增持」股票，較對上一次調查大減12個百分點，為2016年9月以來最低。除了遠避股票，調查亦顯示，基金經理正擔心全球經濟增長，有55%對經濟及通脹前景感悲觀。



美銀美林首席投資策略師Michael Hartnett指出，雖然股市近期反彈，但投資者情緒依然是「熊」。



值得留意的是，基金1月持有現金佔投資組合比例達4.8%，這反而是利好信號，因該行指標顯示，只要基金持有現金比例高於4.5%，就預示後市「偏牛」。

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