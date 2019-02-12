夜市UPDATES：道指抽升逾260點　科技股展動力

市場憧憬美國政府能避過2月15日後再度局部關門的危機，道指高開後續步揚升，目前報25,317點，升264點；標指報2,732點，升22點；納指報7,375點，升67點。港股期指夜市抽高至28,178點，升54點，高水7點。



俗稱「FAANG」的美國科技明星股普遍上揚，Facebook、亞馬遜、Netlifx，以及Google母企Alphabet漲逾1%，蘋果公司則升0.6%。



兩黨議員達成一項原則性協議，計劃撥款13.75億美元用於修建55公里的邊境牆圍欄，並非圍牆，數額與美國總統特朗普要求的約57億美元差之千里。雖然特朗普在美墨邊境牆問題上態度有所軟化，但引述白宮的消息指，他尚未就關門協議作出決定。



歐股個別發展，英股持平；德股升1.05%至11,130點；法股升0.95%，報5,062點。



美國政府避過停擺，避險資金從美元流出，美匯指數跌破97水平。現貨金價重返每安士1,310美元樓上，最高升0.4%至1,312.85美元，創兩周以來最大漲幅。



商品方面，石油輸出國組織(OPEC)月報顯示，1月減產近每日80萬桶，消息稱，沙特3月將減產至每日980萬桶，帶挈國際油價大漲，布蘭特期油及紐約期油均大升約3%。



【22:35】美國國會就避免政府再陷停擺達成協議，待總統特朗普首肯，加上憧憬中美達成貿易協議，美股開市早段顯著做好，道指漲199點，至25,252點；納指漲52點，至7,359點；標指漲17點，至2,727點。



個股方面，網購「一哥」亞馬遜收購家居無線網絡路由器開發商Eero，是推進智能家居領域發展的最新一步，惟未有披露交易細節。亞馬遜股價早段升0.64%，至1,601.17美元。



運動品牌Under Armour去年第4季扭虧為盈，經調整後每股賺9美仙，期內收入增1.4%至13.9億美元，齊勝預期，惟股價早段仍跌2.09%，報18.75美元。

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