和記港口信託去年蝕115億元

在新加坡上市的和記港口信託公布，截至去年底止全年，計入減值損失約123億元後，期內虧損達115.51億元，而2017年同期則錄得盈利9.44億元。



若撇除了減值損失，該公司的去年利潤為7.38億元，按年下跌22%；期內收入114.82億元，按年跌約1%。



該公司解釋，受環球貿易愈益不明朗影響，以致愈來愈多公司將生產線撤出中國，故此對其華南業務作出該筆非現金減值損失。公司指，不論中美貿易談判結果如何，都有機會改變建立了多年的華南地區供應鏈，對公司業務造成損害。



業績公告又提到，預期今年國際貿易放緩及航線結構進一步改變，將對貨運量構成挑戰；管理團隊會繼續專注於成本控制及提升效率。

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