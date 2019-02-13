古勝：醫藥股反彈應未完

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，市場憧憬中美兩國周四進行新一輪貿易談判，以及兩國元首在3月再進行會面，期待中美貿易戰有轉機，雖然恒指近日正在抖氣，但從市場漠視英國脫歐同人仔匯價重新回軟等負面因素，顯示港股市底已轉強。恒指周二初段雖低走，但午市前已轉跌為升，最終升27點報28,171點，國指則跟隨A股向好，升27點報11,044點，主板成交959億元，都仲幾旺場。



從基本面分析，以現時牌面睇，能進一步推升大市的誘因係靠中美談判有好消息，因為人行繼年初多管齊下放水救市後，相信隨着農曆新年漸漸步入尾聲，短期再出招的機會不大，所以資金都只有一個「等」字。



目前部署方面，指數縱使唔上唔落，但最好仍然揀番一批權重股或強勢焦點股，始終只要個市唔跌，喺整固一輪後，若然真係有好消息，相關股份都會跟隨大市有運行。



權重股又點少得隻騰訊(00700)，惟其股價自年初近300元邊反覆向上，以周二收市價計已累升約11.9%，加上250天線約361元阻力巨大，不排除部分喺低位已上車者短期會先行食一轉，所以暫時唔好追住。



反之，另一隻指標股港交所(00388)，本來走勢已不俗，周二在大摩出報告後更再下一城。大摩指今年起資金流入中國的情況料會加強，而港交所作為互聯互通中間人，相信其收入會出現結構性增長，且相關因素仍未於現價反映。



該行又指，港交所正經歷增長周期，故將目標價由290元上調至340元，投資評級為「增持」。策略上，該股周二高開高收，最終大升4.2%報252元，更上破250天線約240.9元，走勢利好，值得吼位買入，目標價270元，跌穿10天線243.6元止蝕。



另外，醫藥股近期亦彈得有氣有力，資金原本都只不過係炒板塊早前跌幅頗深，博轉技術反彈，但適逢近期內地決定就多種罕見病藥品給予增值稅優惠，資金似乎已轉炒板塊最壞時刻已過。周二石藥集團(01093)及中國生物製藥(01177)分別升5.4%及5%，另金斯瑞生物科技(01548)、藥明生物(02269)、百濟神州(06160)及信達生物(01801)升幅則介乎1至4.6%不等。



事實上，醫藥股自去年中爆出長生生物假疫苗事件後開始調整，再疊加國務院發布藥品「帶量採購」政策，令市場估計會削弱行業盈利，令一眾醫藥股股價級級落。然而，壞消息經過一輪消化後，投資者又轉炒政策有助行業汰弱留強，有利大型醫藥股。至於今次對罕見病藥品給予增值稅優惠，更直接利好相關股份。



不過，話就話板塊氣氛轉趨樂觀，惟行業前景繼續係會受制國策，長遠業務發展仍有一定變數，故就算順勢跟炒，建議唔好多心，吼實石藥及中生製藥兩大藍籌便可，短炒以跌穿20天線作止蝕。

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