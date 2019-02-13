黃國英：買股漸漸似育成遊戲

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，外出用膳被店長認出，於是追問利是股推介，是否值得繼續追，目標價看多少等等。大部分人看股票，基本上和賽馬一樣，都是鋪鋪清的賭博。



自己不想敷衍，便花了些時間講解。今次不是看短期業績會有甚麼突破，而是參考外國類似公司的發展軌迹，判斷依然有極大的發展潛質，但管理層如何執行，絕對是一個風險，而且亦需要時間去發展，投資期應該至少有兩至三年的預算。



可是，尚未講到上述重點，單單是解釋訂戶商業模式的優勢，對方已經跟不住步速。



對勝負沒有絕對把握，將命運交託管理層，其實是股票投資的常態。市場聰明，超級有效率，出現大特價的時間愈來愈短，去年兩次美股急挫，都只是維持一個月左右而已。如果沒有明顯恐慌條件侵襲的話，有得平的股票多數是本身出問題，執到喊三聲，所以買股票愈來愈似育成遊戲，要博管理層交出功課。



所以分散投資，建構一個組合，並且耐性博公司發展，才是正路的方法。可惜去年一個調整大浪，看來已經擊潰了大部分人的信念。斬手指戒賭、做長期淡友、又或者睇淡唔做淡，種種反應都有，即使還是買股票，也是短線投機博博便算。



美股的投資者，明顯較接受這一套，於是估值便可以高企，而不少香港人永遠計死數，接受不了就當作是泡沫，過去幾年錯失不少商機。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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