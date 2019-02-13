陳錦興：中信證券料反覆向上

英皇證券研究部聯席董事陳錦興在東方產經「專家點評」專欄表示，恒指續在28,000點水平整固，市場承接力不俗，重磅股輪流推上，資金有信心炒作弱勢板塊。內地券商股今年以來表現突出，雖然目前A股成交不屬熾熱，但內地經濟政策轉向寬鬆，今年投資環境有望轉好。



此外，中證監換帥，意味官方着意金融市場的活躍度及制度完善，有利券商股的長遠發展。中信證券(06030)為內地行業龍頭，無論在零售、投行及財富管理均領先，預期股價短期仍可反覆挑戰高位。



為應對貿易戰，內地已放低去槓桿的政策，轉而穩增長的貨幣及財政政策，轉變有利A股市場建立堅實底部。今年MSCI將會提高A股在新興市場指數的佔比，進一步引入更多外資基金。此外，外資經滬深股通，持續買入更多A股，外資的觀點是A股估值已跌至吸引水平，而中國經濟增長的故事未完，故資金入市信心增強。



A股豬年開局佳，低沉的散戶情緒看來有所變化，若內地散戶對市場重拾信心，A股由低位反彈的空間不少，亦有助進一步刺激內地股市成交。中證監早前換帥，易會滿接替劉士余，易接連推政策如撤銷券商斬倉上限等，讓A股的經營更具彈性，利好股市情緒。



今年內地亦推行科創板，內地券商的業務空間增加，信證業務平衡，A股市場復甦對其最為有利，現價市帳率只為1.1倍，估值屬吸引。A股正持續引入更穩定、更成熟的資金進場，長遠可改變散戶為主的結構，券商行業的前景將更佳，信證短線仍強，建議可於16.8元吸納，目標價19元，止蝕15.8元。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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