鄺民彬：5G概念股熱度未減退

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，市場觀望中美貿易談判，港股於28,000點水平拉鋸，周二收報28,171點，升27點，國指報11,044點，升27點，主板成交960億元。吉利汽車(00175)1月銷量創新高，急升4.3%。國務院對罕見病藥品給予增值稅優惠，醫藥股做好，石藥集團(01093)揚5.4%，中國生物製藥(01177)亦升5.1%。



吉汽1月總銷量創歷史新高達15.8萬輛，按年增長約2%，按月則升70%，帶動汽車股做好。根據乘用車市場信息聯席會的資料顯示，踏入1月下旬銷售表現逐步改善，1月第三周日均零售按年增長4%，較首兩周的17%跌幅及3%升幅表現好轉，更遠勝於12月的33%跌幅。



另一方面，參考中國汽車流通協會發布的汽車經銷商庫存預警指數，1月指數錄58.9%，按年降8.3個百分點，連續13個月處於警戒線之上。然而，1月車市銷情好轉，或受到農曆新年季節性影響。因此，單靠1月車市銷情難言全面復甦，暫時不宜高追。



5G概念股繼續熱炒，中國鐵塔(00788)彈高2.3%，長飛光纖(06869)升3.5%。中央政府表明要加快5G商用步伐，各城市亦加緊網絡建設。繼北京市出台5G產業發展方案，目標三年內5G熱點覆蓋全市後，另有報道指深圳今年亦會開展5G商用試點，預計新增100M及以上光纖接入用戶數85.1萬戶，5G基站數達到1,955座。



由於中美本周將舉行貿易談判，投資者正注視會議能否帶來進展。另一方面，A股向好，刺激港股投資氣氛，資金流入板塊間輪流炒作，大市成交額周二亦再度超過900億元。不過，恒指已進入超買區，再加上歐洲經濟疲弱，拖累歐元匯價，推動美匯指數持續上升，成為另一不利港股因素。預期恒指仍將繼續於28,000點爭持，主要阻力仍見於250天線。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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