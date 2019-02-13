沈振盈：美匯續攀升　股市添壓

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「大師教路」專欄表示，中央放水救市？過年前人行先降準，再在市場操作上定向放水，市場就將此等行動無限放大發酵，說成是中央放水救市。其實細心想想，每年春節前內地皆是這樣，增加流通性以應付資金需求。



況且，若扣除歸還早前的短期借貸操作，降準的規模實在杯水車薪，所以仍要作出特別的定向短期操作，以應付小微企的需求。



過去數年每當春節過後，人行定必將早前釋放的流動性收回，今年也不例外。周二早人行停止逆回購，而到期的逆回購大約是1,000億元人民幣，即是收水1,000億元，這意味着去年底市場所說的「中央放水救市」，其實只是美麗的誤會。



港股方面，單看指數，好像仍是強勢，美股連跌四日，港股仍是不受影響。然而，美匯指數卻已急速地升上97水平，但金價及美債仍處高位，跟股市的表面升勢極不配合，這是甚麼原因？大家宜好好反思！



港交所(00388)一日升逾10元，但指數卻只升27點，期指倒跌，此現象又作何解？凡有異象必有因，在「勁假」的股票市場，不能盡信人言，要有獨立的思考。市場太多「國王的新衣」，太多人以耳代目，指桑罵槐，目的只為私利。錢是自己的，投資要審時度勢，不要因「貪婪」而藥石亂投！



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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