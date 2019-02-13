中國銀河國際：銀行板塊低估值　留意招行

中國銀河國際研究部在東方產經「專家點評」專欄中表示，日前，公募基金發布2018年第4季的重倉股數據，由於主動型基金(普通股票型、偏股混合型、股票多空、靈活配置型、平衡混合型)持倉數據更能反映市場風格變化，我們對公募基金重倉股數據中的投資類型進行篩選，以主動管理型基金作為統一口徑，計算並分析基金持倉數據變化。



銀行板塊長期處於超低配狀態，去年第4季低配比例較第3季擴大，去年第四季銀行板塊的主動型基金持倉較指標低配置10.92%，較去年第三季的10.08%增加0.83個百分點，維持去年中期以來10%以上的水平，且高於2011年以來歷史高位9.13個百分點。



去年第4季主動型基金銀行持倉佔比5.49%，處於2011年以來的中部位置，去年第4季主動型基金銀行持倉總市值為296.27億元人民幣，在中信一級行業中排第七名，佔比為5.49%，較第3季度有所回落，持倉佔比下降的主要原因是來自國有銀行和股份制銀行重倉配置比例下降。



去年第4季度，國有行和股份行持倉佔比分別為1.91%及2.71%，較第3季度分別減少0.13及0.31個百分點；城商行持倉佔比0.86%，較第3季度增加0.02個百分點，當前基金銀行整體持倉佔比處於2011年以來的中部位置，但子板塊之間有所分化。



2011至2018年第4季度，主動型基金銀行整體持倉佔比平均值為6.44%，中位數為5.53%，國有行、股份行及城商行持倉佔比平均值分別為1.18%、4.86%及0.14%，中位數分別為1.13%、3.43%及0.63%。國有行和城商行持倉高於歷史均值和中間值，股份行持倉低於歷史均值和中間值。



現有的重倉股中，基金持倉偏好估值偏低的國有大型銀行，以及盈利能力和資產質量處於行業前列的優質零售銀行。去年第四季度，重倉基金數量排名前五位的銀行分為招商銀行(600036.SH)、工商銀行(601398.SH)、農業銀行(601288.SH)、寧波銀行(002142.SZ)及興業銀行(601166.SH)。



基本面方面，依據上市銀行第3季報以及當前披露業績快報的十三家上市銀行數據，去年A股掛牌的銀行業績有望錄得穩健的增長，後期發展仍需持續跟蹤年披露及實質數據。



政策面方面，降低存款準備金釋放了流動性，助銀行信貸投放，降低負債成本；央行票據互換工具(Central Bank Bills Swap, CBS)的設立，以及開放保險資金投資永續債，以及二級資本債限制，有望改善銀行永續債流動性，有助銀行更有利地通過發行永續債來補充核心一級資本緩解表外資產回表以及全球系統重要性銀行滿足總損失吸收能力(Total Loss-absorbing Capacity, TLAC)所帶來的資本壓力，增強抵禦風險的能力。



估值方面，當前銀行板塊的市淨率為0.84倍，估值處於歷史中等偏低位置，我們看好板塊低估值配置的機會，給予「推薦」評級。個股方面，關注盈利能力穩健、資產質素較佳的招行及寧波銀行之投資機會。

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