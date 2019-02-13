皮海洲：新股通不妨早日開通

獨立財經評論員皮海洲在東方產經「專家點評」專欄表示，豬年伊始，港交所(00388)主席透露了新股通的動態情況。她表示新股通一直在努力，但推出的優先秩序還要考慮一下，很多項目都在同時進步，哪個項目準備好了就會出台，希望可以在今年會突破，未來也會跟內地緊密聯繫。



新股通是香港與內地互聯互通的重要內容之一，是滬港通及深港通的延伸。實際上，在滬港通開通之後，深港通還未開通之前，港交所就在積極研究新股通了。



所謂新股通，顧名思義就是香港與內地兩地新股的互通，即內地的投資者可以申購香港市場上發行的新股，香港市場上的投資者也可申購內地市場上發行的新股。

因此，新股通是兩地互聯互通由二級市場向一級市場的延伸，它對於豐富兩地互聯互通的內涵有着重要意義。也正因如此，在港交所主席表示新股通推出的優先秩序還要考慮的情況下，我個人認為，新股通不妨放在優先考慮的位置上，盡可能早日開通。



首先，此舉有利於兩地的新股發行。2018年港股的新股發行勇奪全球市場之冠，今年港股新股發行數量仍然不會低。從內地市場來說，今年面臨着較大的新股發行壓力，尤其是今年內地市場還將推出科創板來為企業融資服務。因此，在這種背景下，推出新股通顯然是有利於兩地新股發行的。



其次，推出新股通有利於滿足兩地投資者申購新股的願望，尤其是滿足內地投資者「打新」(參與新股認購)的願望。一方面內地市場由於「新股不敗」，香港投資者參與「打新」可以分一杯羹；另一方面讓內地投資者參與港股的「打新」，也可以滿足內地投資者「打新」的情結。



其三，推出新股通有利於推動內地企業在香港市場的發行上市。近年來，內地公司大量赴港上市，尤其是去年，以小米(01810)、美團(03690)為代表的新經濟公司爭相赴港上市。這些公司也是內地投資者喜聞樂見的公司，在內地投資者中有很高的知名度，很多投資者也都有投資這些新經濟公司的願望。



因此，推出新股通，就會有更多的內地投資者投入到這些內地企業發行的申購，這不僅有利於內地新經濟公司在香港股市的發行，也可以滿足內地投資者投資在香港上市的內地新經濟公司的願望。



此外，推出新股通也有利於讓內地投資者走向成熟。由於「新股不敗」，內地投資者在「打新」問題上存在一定的盲目性，在「打新」問題上的表現非常不成熟，不論新股的質量，逢新必打。但這種做法在香港市場顯然是行不通的，因為在香港市場，「新股破發」是一種常見的現象。如果內地投資者在香港市場還是盲目「打新」的話，就必然會為此付出代價。因此，對於熱衷於「打新」的內地投資者來說，參加香港市場的「打新」顯然有利於他們走向成熟。

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