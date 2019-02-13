袁沛儀：通脹勢回落　美元稍作調整

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，美國周三將公布通脹數據。在基本面靠穩下，料核心通脹與前值相若，但油價仍然疲弱，料整體通脹回落，加上美匯指數技術上已貼近保力加通道頂，料先短線回落，小幅下試96.7後再繼續上行。



美股在高位徘徊，市場避險情緒處於近周低位，料避險資產短線無方向。美元兌日圓於108.50至111.40區間上落；美元兌瑞郎在0.9960至1.01區間整固；金價在1,300至1,330美元之間上落。



歐元缺乏消息及經濟數據支持下，料短線走勢主要受技術及外圍影響。歐元貼近超賣，料短線略見回升，上試1.14。英鎊亦如是，惟英國仍然面對硬脫歐風險，反彈空間有限，料只上試1.30。



全球經濟增長面臨放緩，料原油需求也將回落，油價缺乏重要推升動力，估計短線未能突破近日高位56美元，料美元兌加元繼續在1.3180至1.3380區間上落。



澳洲樓市表現回落，料中線未見通脹升溫壓力，澳洲儲備銀行沒有收緊貨幣政策的需要，料澳元反覆偏軟，下試0.6980；紐元亦如是，料下試0.6650。

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