西證國際：全球經濟放緩支撐金價

西證國際市場研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，上周美國總統特朗普表示，不會在貿易協議最後期限前會見國家領導人，因而加劇市場憂慮。不過，本周中美雙方將繼續談判，有消息指若談判取得進展，3月1日之硬死線或將推遲。雖然雙方談判次數愈發頻密且級別有所上升，惟進展仍較為緩慢。



中國於近期公布一系列數據，包括零售和餐飲企業銷售額、旅遊收入及春節檔電影票房，其中前兩者增速分別為8.5%及8.2%，但均較去年春節(分別為10.2%及12.6%)及十一黃金周(分別為9.5%及9%)增速有所放緩，電影票房雖仍較去年增約1%，但主要受惠於票價上漲，而入場人次則同比下跌約10%。

過去數年春節零售增速已經為當年的高點，相信今年也不例外，消費增速或低於8%，將再次加深全球經濟增長放緩之擔憂。



英國首相文翠珊上周與歐盟談判但只換來月底前再見面，其將於本周向國會交代進展，並讓議員發表意見。工黨提出條件支持脫歐議案，但其中留在關稅同盟及進入歐盟單一市場卻不接受四個自由原則，預期仍將於國內及歐盟面臨反對聲音。



另一方面，美國政府臨時預算將於本周到期，有消息指，國會圍繞邊境牆預算進行的談判已破裂，兩黨立場仍舊堅定而時間所剩無幾，政府再次陷入停擺的機會上升。



全球經濟增速放緩為最大隱憂，加上英國脫歐及美國政府停擺仍沒有解決方案，美元及黃金均有可能同時上漲。

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