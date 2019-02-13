盧曉暘：歐元短線可建好倉

外匯分析師盧曉暘在東方產經「專家點評」專欄表示，本周初外匯市場消息不多，最為矚目的應是英國周一公布的一系列經濟數據，及周二首相文翠珊將向議會發布最新的脫歐聲明。



周一，歐盟首席談判代表巴尼耶警告文翠珊政府時間無多，促請盡快交代如何爭取英國國會支持脫歐協議草案。他贊成英國在野工黨黨魁郝爾彬早前提出英國永久留在關稅同盟的建議，認為文翠珊應考慮建議的可行性。不過，她已表明不會考慮任何有關留在關稅同盟的建議，強調英國必須擁有獨立的貿易政策，脫歐困局似乎繼續成為近期英磅反彈的阻力。



周一公布的英國經濟指標也是差強人意。英國去年第四季GDP季率初值錄得0.2%，不及預期0.4%，而前值為0.6%。英國2018年全年GDP增長1.4%，為2012年以來最小增幅。去年12月製造業產出、工業產出、建築業產出月率及年率均不及預期，汽車和鋼鐵產品的產量下跌尤為明顯，側面證明了脫歐的擔憂持續影響企業投資情緒。



從年初開始，英鎊兌美元的匯價已從1.3216下跌至本周初最低1.2844，連帶歐元也受累下跌了300點子。當然，歐元的下跌也有其自身因素。近期歐元區公布的經濟數據不濟，令歐洲央行更傾向於繼續寬鬆而非收緊政策。



歐盟執委會上周四大幅調降今年和明年歐元區經濟成長預估，周一歐央行副行長金多斯發表了偏鴿派言論，認為歐央行需維持有利的信貸環境。



另一原因是美元近期強勢，令歐洲貨幣出現普遍下跌，美匯指數已上破97關口，欲挑戰去年高位97.70水平，惟估計不易成功突破這個關鍵位置(全球主要交易員、基金經理也會關注的重要阻力)。



雖然歐央行、英倫銀行也相繼轉向鴿派，但觀乎現時美國聯儲局也不太可能加快今年的升息步伐，在基本面判斷上，美匯可能更傾向於高位震盪，主要震盪水平約在95至97.50，出現明顯的方向性突破才能否定這個看法。



根據以上分析，等到美匯上試97以上開始回落時，反而是上半年短線做淡美元的較好時機。歐元佔美元指數比例超於50%，按道理，本周候機會短線買入歐元是不錯的操作。雖然英鎊也出現大跌，但基本面多了個脫歐困局，風險無疑較高，短期等待歐元反彈機會較上算。



踏入2019年，歐元已開始呈區間震盪，20天與60天線於1至2月已兩度交叉，較適宜以區間震盪策略操作，震盪水平約在1.25至1.15。現時匯價靠近區間下方，而且已觸及保力加通道(參數20天線，標準差為2)下軸，短期超賣，回升機會率正提升，等候本周日線圖出現單天明顯陽線(以收盤價)後，將可能啟動短線反彈，首目標在1.135至1.14。

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