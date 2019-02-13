東方日報B1：港交所創8個月高　大摩睇升多66%

摩根士丹利發表報告唱好香港交易所(00388)，刺激其股價周二漲10.2元或4.22%，收報252元，創近八個月新高，市值單日增加逾127億元。該行指出，預期今年有1,500億至2,250億美元資金流入A股及內地國債市場，港交所作為滬港通、深港通及債券通等平台，是資金流入內地的門戶，故「最牛」目標價調高16.67%至420元，意味有逾66%上漲空間。



大摩指出，繼2004至2008年H股上市潮及2014年中港股市互聯互通之後，估計未來3年港股日均成交額及港交所股價會踏入第三輪「起飛」階段。



隨着A股於MSCI指數的比重或增加，以及今年中將獲納入富時羅素指數，該行預期今年流入A股的資金會創紀錄，估計達700億至1,250億美元，長遠每年流入A股的金額料達1,000億至2,200億美元。



同樣，人民幣債券陸續獲納入國際債券基準指數，估計今年有800億至1,000億美元流入內地國債市場，較2015至2018年每年平均數350億美元顯著增加，預期於2020至2030年每年平均淨流入1,200億美元。



該行估計，中港股市互聯互通的日均成交額會由去年的360億元，增至2021年的810億元，而2021年港股日均成交額會增至1,850億元。該行調高港交所「最牛」目標價外，基本目標價亦上調17.24%至340元，為券商中「最牛」。



儘管大摩預期未來會有大量資金流入內地，惟騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪較審慎，直言「未來幾年的事有邊個知？」尤其是目前環球經濟變數多，股市走向亦難估。他又說，港交所股價主要由港股成交主導，若維持現時日均成交800億至900億元，港交所股價漲至逾250元已略為「升過龍」，若要重上300元，日均成交額必須達1,000億元或以上，直言港交所股價周二急漲只是投資者尋找題材炒作，投資者適宜趁高先行獲利。



京華山一研究部主管彭偉新指出，今年有不少資金透過互聯互通渠道流入內地，確實利好港交所整體收入，不排除其股價今年有望重上300元水平。不過，要留意本輪流入內地的為長線資金，而且暫時看不到未來3、4年會有新增資金持續流入，港交所或只可賺一轉，對其收入的影響有一定限制。



受惠港交所顯著上揚，加上吉利汽車(00175)做好，同時兩隻藥股石藥集團(01093)及中國生物製藥(01177)有資金追捧，股價分別漲5.46%及5.07%，為最大漲幅兩隻藍籌股，支持港股力守28,000點關。



恒指周二收市微升27點，收報28,171點；國企指數收市同樣微升27點，報11,044點。港股總成交961億元，沽空額109.38億元，沽空比率11.4%。另外，港股通(滬)及港股通(深)分別淨買入2億元及6.24億元。



沈慶洪表示，恒指自今年低位已累漲逾3,200點，14日相對強弱指數(RSI)已升至超買區，技術上需要回調，不排除恒指漲至28,300到28,400點「殺埋」熊證後，會反覆回調至27,000點。



港股美國預託證券(ADR)周二早段個別發展，港交所報253.67元，較港高1.67元；騰訊控股(00700)352.24元，高0.84元；滙豐控股(00005)報66.07元，低0.18元，相當於恒指升101點。

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