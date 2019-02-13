美股收市：道指升372點　亞馬遜漲近3%

美國國會就避免政府再陷停擺達成協議，待總統特朗普首肯，加上憧憬中美達成貿易協議，華爾街股市全日急漲，三大指數齊漲逾1%。



道指收報25,425點，升372點或1.49%；標指收報2,744點，升34點或1.29%；納指收報7,414點，升106點或1.46%。



美國兩黨議員達成一項原則性協議，計劃撥款13.75億美元用於修建55公里的邊境牆圍欄，並非圍牆，數額與美國總統特朗普要求的約57億美元差之千里。特朗普表示，雖然他對該協議不感到高興，但相信美國政府將不會再次陷入局部「停擺」。



個股方面，網購「一哥」亞馬遜收購家居無線網絡路由器開發商Eero，是推進智能家居領域發展的最新一步，惟未有披露交易細節。亞馬遜股價全日升2.95%。



運動品牌Under Armour去年第4季扭虧為盈，經調整後每股賺9美仙，期內收入增1.4%至13.9億美元，齊勝預期，股價由跌轉升，收市上漲6.93%。

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