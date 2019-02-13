徐燦傑：證監「陰陽管治」有成效

美富諾資本首席市務總監及亞太區主管徐燦傑在東方產經「名家筆陣」專欄表示，多年來，在坊間一直存在着一個很大的想法，就是證監會不斷透過很多「方法」在所謂「維護」市場，同時又「干預」交易所的工作！這個說法令到很多朋友對證監會和交易所在上市公司的成長路上，有一個不太透徹的了解！



作為一個市場的參與者，透過一個有系統的分析去解讀相關事實，不但能清楚給予市場了解證監會所做的一切，都在一個「合情、合理」的框架有所行動！



香港交易所作作為最前線上市規管方，擁有建議及日常監控及行政相關的上市守則！根據(證監條例S23)，交易所擁有相關權利，建議上市條例，但所有上市條例必須遭到證監會核准(證監條例S24)，可能大家不甚了解，上市條例是沒有立法效力的！



相反，證監會就是一個法定上市監控者，證監會能透過證券及期貨條例(SFO)、及證券市場上市規則來監督香港交易所。



由2003年4月開始，預先審批上市申請(pre vetting applications for listing)正式開始，當中申請者必須符合以下的法例(根據證券市場上市條例s3)包括：香港交易所上市條例，相關法定條例(特別是指證監條例)。此外，如有任何對證券市場上市條例有甚麼想法，也可以直接和證監會提出！



很多人以為上市公司上市的主要決定權是落在港交所的上市審核委員會，但其實證監會透過證券市場上市條例，在很早的步驟及程序上已經可以參與、通過一早制訂的法例內，擔當一個「獵鷹者」的角色！當中包括：



SMLR s6(1)：證監會可要求申請人向證監會提供為執行規則而合理所需的一步資料！



SMLR s6(2)：6.2：證監會如覺得申請在當中事關重要的事實方面屬虛假或具誤導性，或因遺漏某事關重要的事實而屬虛假或具誤導性；或讓該等證券上市並不符合投資大眾的利益或公眾利益，證監會可藉給有關申請人及認可交易所的通知，反對該等證券上市。



SMLR s6(3)：可通知申請人及認可交易所並不反對有關申請所關乎的證券上市；或施加適合施加的條件規限下上市。



SMLR s8和s9要求上次證券暫停交易！



所以證監會透過SFO不同的設定下，參與了更多的事情，也再一次證明證監會面對着千變萬化的市場問題，更加採取主動的出擊！證監會剛剛將公司的logo改成獵鷹，市場人士稱和某保健商品產品的品牌一樣，筆者不以為然。



兒時的一套經典卡通《足球小將》，近日推出2018年新版，再一次牽動大家的情緒。主角小翼(香港譯作戴志偉)在中學時代使出的踢球招式衝力射球，在卡通片的科技配合之下，好像獵鷹在空中飛翔，一見到獵物之下便俯衝而下，和證監會的角色極度相配，日常給予交易所透過「自我監管」的意識運作，但為了防止問題發生的時候，便以一個「獵鷹者」的身份介入。



從這個角度來看，證明市場的混沌程度提高，證監會已經不能坐視不理，每一次洗牌或許是一個「重生機會」的開始。我相信在往後的日子，證監會的「陰陽管治」再以太極的形態不斷擴展之下，香港金融市場或可以走向另一個不同的台階！

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