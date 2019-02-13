【名家筆陣】何濼生：美未必向華貨徵重稅

珠海學院商學院院長何濼生在東方產經「名家筆陣」專欄中表示，中美的貿易談判，是周四金融市場的重大焦點。大家都擔心如果談不攏，美國會否在3月1日向2,000億美元中國進口商品徵收25%的超重關稅。美國原來的姿態是3月1日為鐵定的限期(hard deadline)，目的是給中方最大壓力，爭取最大讓步。



上周當特朗普說大概不會在3月1日之前與國家領導人見面，市場即憂慮這是否意味協議無法於3月1日前達成，美國會否真的向來自中國的入口徵收25%的重稅。



他雖然明知美國會持續打壓中國的發展，特別是打壓中國的高科技發展，卻對此並不憂慮。原因是向「中國貨」徵收25%的關稅，美國自己也吃不消。相信最可能的發展是美國會延長談判期，以便持續爭取更大的讓步，讓自己好向選民交代。『中國貨』要打兩個引號，因為所謂中國貨，往往逾半的產值都源自中國以外的地區，並往往包括美國。



向「中國貨」徵收25%的關稅，對特朗普一點好處也沒有，應該是不可能發生的事情。惟也有人擔心：特朗普不是一般人。對於墨西哥邊境建圍牆一事，特朗普竟夠膽讓聯邦政府停擺破紀錄的35天，並因此造成110億美元的損失。有甚麼事情他不敢做呢？



他的想法是：墨西哥邊境建圍牆一事，特朗普把責任推給民主黨，選民不少仍選擇相信，因為直接受政府停擺影響的人畢竟仍屬少數。如果向2,000億美元中國入口商品徵收25%的關稅，可以說後果必定是災難性。他不相信共和黨人會支持這自殺行為，因共和黨在兩年後的大選恐怕將無法執政。



向2,000億美元中國商品徵收25%的關稅的說法，作為威嚇和談判手段，看來是奏效。起碼中國已應允大買美國農產品，和擺出認真看待中美貿易不平衡並會致力縮小貿易差額。但若真的落實徵收巨額關稅，不但會造成美國物價飛漲，還會重創股市，差不多每一個美國人都會受害，而且中國方面亦會收回早前應允給美方的好處，這對共和黨選情至為不利。



因此，他雖然知道美國仍會竭盡所能力壓中國的發展特別是高科技的發展；即使特朗普連任不了，中國仍無法避免美國的壓迫，但仍相信美國不敢向中國貨品徵收25%的關稅。過去一年來，不少人都稱另一重大金融危機已近在咫尺，若特朗普敢向中國貨品徵收25%的關稅，大家可以親眼目睹世界級危機如何在極度愚蠢的政策下製造出來。

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