【早晨評論精點】黃國英：買股漸漸似育成遊戲

財經評論：美元黃金齊強勢 資金鋪路避災劫

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何濼生：美未必向華貨徵重稅

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黃國英：買股漸漸似育成遊戲

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沈振盈：美匯續攀升 股市添壓

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皮海洲：新股通不妨早日開通

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袁沛儀：通脹勢回落 美元稍作調整

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西證國際：全球經濟放緩支撐金價

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盧曉暘：歐元短線可建好倉

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徐燦傑：證監「陰陽管治」有成效

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