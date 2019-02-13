異動股：歌禮製藥曾漲6%

歌禮製藥(01672)獲授脂肪肝炎新藥的大中華區獨家特許權及E輪融資協議，股價一度漲6%，高見7.19港元，最新仍升4%，至7.06元，成交逾870萬元。





【07:07】歌禮製藥：簽訂NASH戰略特許及E輪融資協議

歌禮製藥公布，旗下歌禮生物科技於2019年2月12日，與一家研發代謝疾病新療法的臨床階段藥業公司3-V Biosciences,Inc.(專注治療非酒清性脂肪肝炎(NASH)及腫瘤疾病)訂立獨家特許協議。



據此，3-V Biosciences向歌禮生物科技及其聯屬公司授出有關3-V Biosciences脂肪酸合成酶(FASN)抑制劑TVB-2640(歌禮代號：ASC40)在大中華區的獨家開發、製造及商業化權益，ASC40(TVB-2640)是一種用於治療NASH的首創、即將進入二期臨床的候選新藥。



根據特許協議，3-V Biosciences將有權就ASC40(TVB-2640)收取開發及商業化里程碑付款及其未來淨銷售的銷售分成。



此外，就特許協議而言，3-V Biosciences已透過與投資者訂立融資協議，於E輪融資集資1,800萬美元，E輪融資於本月12日結束。



有關融資由作為新投資者的該公司全資附屬AP11 Limited(「AP11」)牽頭及由3-V Biosciences現有投資者，包括New Enterprise Associates,Inc.及Kleiner Perkins聯席發起；而前海方舟(開曼)投資有限公司亦聯同AP11成為融資的新投資者。



融資的所有投資者已承諾於其後融資批次撥付額外總共700萬美元的資金。根據融資協議，AP11透過投資額1,000萬美元收購3-V Biosciences少數股權。3-V Biosciences會將投資用作支持持續開發治療NASH的TVB-2640，包括在美國及中國二期試驗。



該公司認為，透過特許協議及融資協議，訂約方將建立戰略性合作關係，而各訂約方將可結合其優勢及資源創設更大的業務價值。

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