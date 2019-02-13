【小陽春乍現】二手樓市回穩　嘉湖山莊急彈一成

二手交投轉趨活躍，帶動個別物業成交價由谷底反彈，不少較早前低位上漲約6至逾10%。月前樓價一度急挫的天水圍嘉湖山莊，近期成交呎價企穩逾1萬元，麗湖居有三房戶剛以565萬元沽出，比同類去年底做價高近10%。



中原文家輝稱，上述易手的7座高層C室，實用面積546方呎，約4個月前叫價650萬元放售。有曾租住該屋苑的外區上車人士，近日積極四出睇樓，議價後購入上址，呎價約10,348元。據了解，同期數樓層相若的同則單位，最平曾售514萬元。



●尚悅兩個月賣貴8%

事實上，該屋苑成交實用呎價早前一度失守萬元關口，但近日不論大、細單位，樓價亦已見上揚。該行胡啟文表示，物業麗湖居5座中高層E室兩房戶，實用面積446方呎，剛亦以506萬元轉售，呎價11,345元。料較最低做價回升約10%。



鄰近的元朗區近期買賣亦增加。該行王勤學指，農曆新年長假期結束，不少買家火速回歸市場物色單位入市，刺激樓價攀升。該區尚悅11座高層E室，實用面積356方呎，輕微議價4萬元後，即獲買家以519萬元承接，呎價14,579元。同類細兩房戶去年11月曾售478萬元，相隔兩個多月，樓價漲8.6%。



至於早前因旅客急增，影響民生的東涌區，個別屋苑樓價亦開始有支持。利嘉閣關騰達稱，區內屋苑日前單日連錄5宗買賣，映灣園佔兩宗，在缺盤下價格明顯上調，如15座中層C室，實用面積562方呎，剛售638萬元，較去年底同類升6.3%，呎價11,352元。同屋苑16座中層A室獲買家以910萬元購入，呎價約9,989元。



●新港城重回六百萬

而過往樓價升得最急、跌得最快的新界東細價屋苑，近期市況亦有改善。美聯梁榮貴表示，馬鞍山新港城細單位做價重上「六球」，F座高層6室，實用面積363方呎，原則以兩房間隔，以610萬元易手，呎價16,804元。該期數中層同面積單位，上月售價僅約568萬元。



此外，市區方面，繼鰂魚涌太古城兩房標準戶呎價重上2.1萬元，較低位升約9%後，荔枝角美孚新邨做價亦見上揚。該行林海成透露，該盤6期恒柏道11號中高層C室，去年底開價748萬元，僅議價約2.9%，剛獲外區上車人士以726萬元購入，以實用面積509方呎計，呎價14,263元。



●中美貿戰左右樓價

儘管樓市氣氛好轉，但市場人士認為樓價仍未跌定。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，1月份二手成交已見增加，預期2月份旺勢可持續，惟樓價跌勢仍未完全扭轉。他續稱，去年10至11月期間，市場出現恐慌，以致部分屋苑樓價「跌凸」，個別更挫15至20%。雖然該批屋苑近期成交價已由低位回升，不過，相比高峰時仍有約10%差幅，至於未來樓價轉勢與否，要視乎中美貿易戰情能否解決。



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