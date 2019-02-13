【市前重點睇】道指收升372點　CNH升上6.77

●美匯指數失守97關，最新企96.7水平，港匯低見7.8488，離岸人民幣(CNH)反覆企6.77，圓匯企110.4，歐元升至1.133，英鎊升上1.29。金價在1,310美元上落。布油企62.4美元，紐油觸及54美元水平。道指期貨窄幅上落。



●美國總統特朗普表示，如果中美雙方接近達成協議，則他對推遲3月1日貿易休戰最後期限持開放態度。

-特朗普：中方非常希望達成貿易協議。 https://bit.ly/2N1OHFE



●美國參議員Marco Rubio提議通過限制中國在美投資並對其徵稅，以及對「中國製造2025」政策支持的產業生產的商品加徵關稅。



●聯儲局主席鮑威爾表示，美國國家數據均反映經濟狀況良好，只是仍有很多類別的人尚未感受到經濟的繁榮。 https://bit.ly/2DyHAjJ



●聯儲局前主席格林斯潘認為，美國預算赤字「極度失衡」，最終令人擔憂的是通脹。http://bit.ly/2BwI75s



●美國政府有望避免停擺，道指收報25,425點，升372點或1.49%；標指收報2,744點，升34點或1.29%；納指收報7,414點，升106點或1.46%。 https://bit.ly/2DybMvi



●港股ADR指數收報28,156點，跌14點。 https://bit.ly/2E65Kn4



●美國10年期國債孳息率升3.41個點子，報2.6877厘。



●美國去年12月份職位空缺數量升至紀錄新高，辭職率持穩，勞動力市場依然緊俏。



●紐約4月期金收報每安士1,314.5美元，升2.6美元或0.2%。 https://bit.ly/2Gn0w8T



●紐約期油收報每桶53.1美元，升69美仙或1.32%；布蘭特期油收報每桶62.42美元，升91美仙或1.48%。 https://bit.ly/2TMPyMU

-石油輸出國組織(OPEC)下調今年全球對其原油產出的需求預測，因美國原油產量持續增長且需求前景黯淡。

-美國能源信息管理局表示，今年日均原油產量將達1,241萬桶，2020年達到1,320萬桶，比1月時估計增加30多萬桶。



●英國富時100指數收報7,133點，升4點或0.06%；法國CAC指數5,056點，升41點或0.84%；德國DAX指數收報11,126點，升111點或1.01%。 https://bit.ly/2UUsxYQ



●傳英國首相的歐盟事務顧問表示，文翠珊計劃等到最後時刻才將脫歐方案交由議會表決，然後她將迫使英國政壇在她的脫歐方案和長期推遲脫歐之間做出「二選一」。

-英央行警告：脫歐考驗全球新秩序及經濟前景。 https://bit.ly/2GlFLKR



●5月股市恐震盪！索羅斯警告：歐盟勿重蹈前蘇聯覆轍。 https://bit.ly/2Dw1r38



●金管局研Hibor後備方案，季內推諮詢。 https://bit.ly/2THFTra



●利福國際發盈警，預告溢利挫逾五成。 https://bit.ly/2tj1TNj



●【小陽春乍現】二手樓市回穩，嘉湖山莊急彈一成。 https://bit.ly/2DCreGD



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其他精彩新聞：港交所創8個月高 大摩睇升多66%

https://bit.ly/2GsH8aP



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