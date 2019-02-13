格林斯潘警告︰美預算赤字極度失衡　最終擔憂是通脹

美國兩黨的政客對預算赤字向1萬億美元以上攀升基本上保持沈默。聯儲局前主席格林林斯潘指出，只有當預算赤字最終一如既往引發通脹時，政治體系才會作出反應，而他相信，這種無人關注的狀況不會持久。



格林斯潘表示，「在政治上，預算赤字確實無關緊要；重要的是後果。現在看到的是滯脹的開始，還沒有到預算赤字引發通脹的程度。但美國預算赤字已處「極度失衡」的局面，最終令人擔憂的是通貨膨脹。



目前美國通脹在控制之中，周三的數據可能表明通脹達到2016年以來最溫和的水平。但如果投資者開始擔心美國的支出將刺激價格壓力，可能會減少購買美國國債。而事實上，國際買家對美國國債的需求已經出現下降。



根據國會預算辦公室的預測，在2022財政年度，美國聯邦預算赤字將會超過1萬億美元。在特朗普擔任總統的第1個完整財政年度，雖然減稅促進經濟增長，但預算赤字仍增至7,790億美元，是2012年以來最高水平。在福利支出和利息支出增加情況下，美國聯邦預算赤字已在不斷惡化軌道上。



財政狀況每況愈下，再加上聯儲局削減資產負債表，導致美國財政部在2018年將國債淨發行額提升至1.34萬億美元，是2017年兩倍多。財政部借款諮詢委員會主席Beth Hammack上個月在給財長姆紐欽一份報告中表示，在未來10年，美國政府的借債需求可能會超過12萬億美元。





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