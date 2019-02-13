亞洲股市：日股收升280點　Japan Display漲4%

亞洲主要股市個別發展，日本日經225指數日中一度漲逾300點，高見21,213點，全日升280點或1.34%，報21,144點。



日媒報道，台灣面板生產商宸鴻及中國絲路基金等合組的財團，將向Japan Display提供最多800億日圓的救助資金，以獲得30%至50%股權，將成為最大股東。Japan Display收升逾4%。



東芝升1.7%；公司第3財季虧損605.1億日圓，遠遜市場預期虧損122.1億日圓；並將全財年營業利潤預測由600億日圓下調至200億日圓。



美國第3大電訊商T-Mobile行政總裁John Legere透露，公司旗下5G網絡項目未有使用華為及中興的設備，收購Sprint後，亦不會使用。Sprint母企軟銀集團升近5%。



日產汽車漲不足1%。公司第3季營業利潤略遜市場預期，並將全年營業利潤目標下調17%。三菱汽車工業遭高盛將評級下調至「中性」；公司股價跌0.1%。



金融業設備等產銷商日本金錢機械漲4.7%；公司將全年營業利潤預測提高23%。



生活及食品相關租賃公司Duskin計劃回購2.81%股份，股價漲逾1%。



南韓首爾綜合指數收報2,201點，升11點或0.5%。三星電子、LG電子升0.2%。



澳洲悉尼普通股指數跌8點或0.14%，報6,140點。亞德賽爾科技跌逾8%；全景資源跌6%。



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