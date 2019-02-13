【即市分析】港股突圍要睇3大因素！

東方產經專欄作家Handsome哥：港股在新春假期過後，表現尚算不俗。恒指企穩28,000點樓上，正蓄勢上試250天線(俗稱「牛熊分界線」)的28,368點阻力位。



基本上，從恒指走勢圖可見，呢浪牛熊分界線固然關鍵，而28,500點水平亦係去年中以來的主要阻力位，要成功突破，必須要有大成交作配合。而能引發後市現大成交突破的，相信離不開以下3大因素。



第一，中美貿易談判會否傳來好消息。由於談判最後限期於3月初，尚餘時間不多，本周美國代表會赴京商談，須密切留意相關消息。第二，要睇外圍兩大進展，分別是中國會否再度放寬貨幣政策，如減息以及英國脫歐的限期會否獲延遲，以緩解緊張氣氛。第三，要睇企業業績，皆因去年末季港股探底，已預示去年末季中企及港企業績會大走樣，但如果嚟緊公布業績期出嚟唔係咁差，加上市場開始接受內地經濟將於今年首季見底，料有助引發估值重估。



無論如何，過年前落場坐中順風車的投資者，記得炒還炒，都要時刻抱住一個心態，就係有心理準備市況隨時逆轉，且外圍大波動隨時會對魚缸人氣造成打擊，必須量力而為，且嚴守止蝕，有備無患。

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