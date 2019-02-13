港股飆326點升穿牛熊線　手機相關股續炒

憧憬中美貿易談判將達成協議，港股連升3日。恒生指數高開13點後節節向上，最多升362點，見28,533點的逾5個月高位，並升穿250天牛熊分界線(28,352點)，收市報28,497點，升326點或1.1%；國企指數收報11,199點，升154點或1.4%。主板全日成交增至1,210億港元，自去年12月3日以來最多。



港股踏入2019年牛氣沖天，恒指自年初低位24,896點累彈逾3,600點或14%，過半數藍籌升穿250天線。



港股通(滬)錄逾14億元人民幣(下同)淨流入，全日餘額405.72億元。港股通(深)錄逾9億元淨流入，餘額410.8億元。



5G及手機相關股升勢凌厲，成大市焦點。瑞聲科技飆11.8%，是表現最佳藍籌；舜宇光學連升5日，收漲5.3%。中國鐵塔飆7%，以歷史高位1.83元收市。



另外，信利國際飆22.5%；高偉電子飆18.6%；丘鈦科技升8.7%；中興通訊及小米集團齊漲逾7%。



藍籌股普遍跟隨大市向上，昨日急升的香港交易所曾升穿260元，收報258.8元，升2.7%。友邦保險低開後倒升2%；滙豐控股升1.3%；中銀香港升3.8%；中國人壽升3.3%。三桶油隨油價升2.2%至2.4%。



騰訊則受制350元阻力，收報347.8元，逆市跌1%。金沙中國跌0.5%；防守股領展及長江基建偏軟。



汽車股連日做好，吉利汽車收漲4.6%；廣汽集團升6.4%；長城汽車升5.2%；北京汽車及比亞迪股份升3.7%及3%；華晨中國升近2%。



券商股集體落鑊，第一上海飆19%；申萬宏源升12%；國泰君安國際升逾8%；英皇證券升7.7%；中州證券7%；海通證券及招商證券升逾6%。



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