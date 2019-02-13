A股快報：滬綜指收復2700點關　5G板塊標青

滬深3大指數收市升約2%。滬綜指高開2點後升幅擴大，一度漲55點至2,727點，收市報2,721點，升49點或1.84%，為2018年11月19日以來首次收復2,700點關；深成指升161點或2.01%，報8,171點；滬深300指升66點或2%，報3,397點；創業板指升25點或1.91%，報1,357點。



滬指成交2,071.25億元人民幣(下同)，深指成交2,670.38億元。滬股通餘額465.4億元，淨流入逾54億元；深股通餘額484.32億元，淨流入逾35億元。



板塊方面，電子器件股升逾3%；電子訊息、金融、化工、玻璃及次新股升逾2%；石油、煤炭及電力股升約1%。



5G板塊走勢標青，奧維通信、大富科技及東方通信升停板；中興通訊漲逾8%；烽火通信升逾5%。



TCL集團漲停。公司指開發出摺疊顯示產品，正與國際一線品牌客戶進行合作洽談；本月底於巴塞隆拿舉行的世界通訊展(MWC)上，t4的摺疊屏將首次對外展示。



另外，市傳三星及華為將於近期推出摺芒手機，OLED概念股掀漲停潮，精倫電子、星星科技、領益智造、萬順股份、永太科技及廣信材料齊漲停。



券商股普遍做好，國金証券、國元証券、東方証券及東吳証券分別升4至7%。廣發証券獲高盛上調評級至「買入」，目標價17.7元；股價升3.68%。



順豐控股升逾1%，報33.03元。滙豐給予其「買入」的初始評級，目標價43.9元。



東方金鈺跌逾2%。公司擬暫時終止控制權轉讓事項。



滬深300股指期貨上升，2月份升72點，報3,397點，涉39,528手；3月升76點，報3,405點，涉34,329手；6月升75點，報3,400點，涉3,647手；9月升76點，報3,376點，涉1,083手。

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