美銀數據顯示美零售銷售趨勢2016年中以來最弱

美國商務部周四將發布12月份零售銷售數據，該數據由於政府停擺而被推遲了1個月。1月份的報告已被推遲，尚未重新安排時間。美國銀行預計12月整體零售銷售下降0.1%，市場預測中值為增長0.1%。



美銀首席美國經濟學家Michelle Meyer分析團隊報告認為，雖然有許多特殊因素扭曲了數據，但最近的疲軟顯示出消費者支出處於2016年中期以來最弱趨勢，需要密切關注。



根據美銀對客戶使用信用卡等分析，隨着寒冷天氣打擊1月份銷售，美國人在零售店的支出處於兩年多最低水平。繼12月份按月持平之後，1月份不含汽車的零售銷售按月下降0.3%，中西部的嚴寒天氣是主因，史上最長的政府停擺則影響不大。



由於政府停擺、中美貿易局勢以及金融市場波動，1月份密歇根大學消費者信心指數跌至兩年低點；世界大型企業研究會的信心指數跌至18個月低點。



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