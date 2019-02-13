【即市分析】部署翻炒「新能源」　押注概念股

內地新春消費10年最弱，反映經濟差，消費信心下滑。更有官媒預計，首季經濟增長可能會低至6%，可見情況嚴峻，料將促使政府出台更多刺激消費措施。為了避免引致產能過剩，又符合推動環保創新的政策，「新能源」概念有望成為鼓勵消費其中一個大主題，相關股份有望再次成為資金所向，可以留意部署機會。



內地商務部數據顯示，根據監測，年三十至正月初六(2月4日至10日)期間，全國零售及餐飲企業實現銷售額約1萬億元人民幣，相較去年農曆新年假期錄高單位數升幅。然而，過去10年以來，內地農曆新年假期間整體消費額按年升幅均錄雙位數，當中以2010及2011年之17.2%及19%最理想。換言之，今年農曆新年是逾10年來首次錄得單位數升幅的年度。



另外，官媒文章指，去年在內憂外患之下，中國經濟確實面臨下行壓力，保守估計全年累計增速將回落至約6.3%，首季增速則有可能低至6%。可以預期，為了穩增長，繼調節貨幣政策趨向寬鬆之外，會陸續有更多積極的財政政策措施出台，包括針對重點消費產業提供補貼等刺激措施，一來可以穩定內部需求，二來可以促進就業，以為經濟保底。



要鼓勵消費，但又不能造成浪費，又或者令產能過剩問題再次重現，關鍵在於要配合環保創新大主題。預計未來出台鼓勵消費的措施，將持續優化新能源汽車補貼結構、支持綠色或智能家電等新品消費為主，故如欲捕捉相關商機，宜着眼於新能源及環保概念相關的消費股。



在新能源股中，雖然比亞迪股份(01211)的經營情況不算亮麗，但卻無可否認是國策重點扶持的新能源車企，加上國產電動車以自我技術研製，站在製造業升級改造的角度，其作為國家戰略產業的角色毋容置疑。若然有新能源車相關的優化補貼消費政策出台，比亞迪必成受惠者。故見近月其股價反覆做好，由低位42.9元回升至今早(13日)高位見50.25元，沽空未見異常，相信短線有望繼續反覆向上，初步目標睇54元，回吐宜守46元。



此外，周二見到保利協鑫(03800)、光大國際(00257)、信義光能(00968)、大唐新能源(01798)及華能新能源(00958)股價均有異動，今早則個別發展，相關股份也是圍繞新能源概念試水溫，不妨留意交投變化，捕捉短炒機會。

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