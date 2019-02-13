港股格局：林家亨話未步入牛市　只宜短線操作　

港股早段開市不久便升穿俗稱牛熊分界線的250天移動平均線，究竟股市是否已漸步入牛市？國農證券董事總經理林家亨表示，雖然港股早上升勢強勁，但觀乎美國債息連續3天再扯高，10年期債息升至2.6985厘，對美股會構成壓力，港股升幅受制。



他預計，恒指下午時段將會逐步回落，短線上落波幅大，現階段仍有阻力，還未算真正步入牛市。他認為，投資者應留意中美貿易戰的談判結果，雖然近日市場充斥著利好消息，但市場基本上已消化得七七八八，並認為中美談判結果不如預期良好，屆時股市會再次下跌。若然中美雙方談判成功，恒指則有機會升見30,000點。



他指，對投資者來說，股市是否真正踏入牛市並不重要，最重要是現時值博率不高，若要入市，只能作極短線投資，或買入收息股份，建議勿沾高增長股份。



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