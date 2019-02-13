【即市分析】石油股只宜短炒

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：油組(OPEC)最大成員國沙特阿拉伯承諾超額減產，帶動國際油價向上，港股市場的「三桶油」亦做好，中國海洋油(00883)、中國石油股份(00857)及中國石油化工(00386)現分別升1至2%。



油組減產以支持低迷的油價，另外，美國制裁委內瑞拉及伊朗石油出口，亦令油價保持硬淨。不過，環球經濟增長有放緩迹象，油組日前再度削減全球石油需求預測，預期今年全球每日原油需求將會較去年增124萬桶，但較上月預測值再低出5萬桶。



三桶油近期跟隨大市向上，中海油及中石化自上月低位分別累升18%及24%，而中石油同期亦有約9%的升幅，相信已一定反映油價反彈的利好因素。三隻股份現價已逼近下降軌阻力，除非短期油價有重大利好消息支持，否則股價再上似乎有一定難度，暫時只宜作短線炒作。

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