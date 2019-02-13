港股格局：沈慶洪警告恒指已超買

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，港股周三(13日)升勢持續，主要是受到市場憧憬中美貿易談判將有進展帶動，預期本周餘下時間走勢仍會偏強，有機會再挾高200至300點，大市需待下周談判結果公布後始有新方向。不過，他提醒投資者恒指目前已呈「超買」現象，技術上有機會出現調整。



對於近期強勢的香港交易所(00388)，他認為股價已「升過龍」，港股現時每日成交金額介乎800多至900億港元，若往後未有進一步增加，股價或出現回調，投資者應多加留意。



憧憬中央即將公布的大灣區規劃綱要，內房股率先炒起。然而，規劃細節尚未公布，會否利好內房股言之尚早，投資者亦要注意內地或因應該區樓價向上推出調控措施等因素，令發展淪雄安新區翻版。



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