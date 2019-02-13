聯儲局資產負債表政策疑雲密布　債市老手也要離場觀望

滙豐全球固定收益研究主管Steven Major在周二一份報告中表示，圍繞聯儲局資產負債表最終規模的不確定性，使在場外觀望成為最好的方法。



他指出，資產負債表的決定是未來幾個月的關鍵焦點，需要了解相關決定，才能確定利率方向。



Major長期看好債市，如今，他表示，G3(美歐日)債息已迅速跌向其預測水平，有時甚至跌破，這意味既不看升也不看跌。如果沒有對中央銀行下一步行動的更高確信，央行決策者自己似乎也感到困惑，所以寧願等待更好的機會重新入場。



上月，聯儲局暗示有可能暫停加息，並準備完成資產負債表正常化的細節調整。該局2017年10月開始縮減資產負債表，目前由4.5萬億美元降至約4萬億美元。克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾最新表示，聯儲局將在未來幾次會議中確定結束縮表的計劃；並預告結束縮表後，資產負債表規模會比2008年金融危機前「大一些」。



美國基準10年期國債孳息率目前約為2.67%，相比2018年10月觸及的高點3.26%下降。摩根大通一項調查顯示其客戶的淨好倉是自2016年以來最高。





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