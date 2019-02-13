科技商機：華為打入日本手機市場前5位

日本市場調研公司MM綜研發布《2018年日本手機市場》數據，顯示日本手機市場2018年按年降2.6%、整體出貨量為3,116.7萬部，是4年來首次下滑。其中，華為已進入2018年日本智能手機銷量第5位。



按智能手機銷量數據分析，華為以6.4%市場份額、198.1萬部銷量位居第5；第4名為三星，市佔率6.7%，銷量207.5萬部，意味華為超越三星僅一步之遙。第1位仍為蘋果公司，市佔率近半，達49.5%。第2及第3位分別為Sharp及索尼，市佔率分別為13.3%及9.6%。



去年，華為手機成功打入日本運營商市場，與NTT Docomo合作發布P30 Pro、Mate20 Pro，與軟銀合作Nova系列等。



目前，華為手機已經成功位列歐洲整體市場銷量第3位，但在印度市場稍顯落後；小米則於印度的市佔率排名第1。



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