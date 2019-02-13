【即市分析】港交所發力順勢追Call

東方產經專欄作家Handsome哥：市場氣氛回暖，美股隔晚三大指數皆顯注做好，港股今日(周三)再抽上，恒指即市最高見過28,276點。



雖然恒指級級上，但資料顯示資金都係博回調為主，恒熊街貨重貨區為28,500至28,599點，街貨5.92億份，相對期指約1,003張(增加89張)，而上方最多新增區為28,600至28,699點則共有5.08億份街貨，相對期指約735張。



至於恒牛街貨重貨區為27,100至27,199點，街貨5.19億份，相對期指約978張(減少約105張)，而最多新增街貨區為27,900至27,977點，新增9,376萬份(相對新增期指約187張)。另外，牛熊街貨比例(以相對期指張數計算)，則約57：43。



此外，港股反覆向上，香港交易所(00388)股價亦跟隨上升，近兩日上升動力十足，值得小注試Call。港交海通購(24846)，2019年6月到期，行使價268元，實際槓桿約10倍，溢價約7%。

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