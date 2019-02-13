聯儲局政策空間已經變小　關注6月芝加哥會議

聯儲局已對進一步加息抱以觀望立場。與歐洲和日本央行不同，聯儲局已將利率從零水平上調，且縮減了資產負債表，如果經濟真的下滑，將有空間應對經濟低迷。然而，現實是聯儲局通過放鬆政策促進經濟增長的空間已經變小。



太平洋投資管理公司(Pimco)指出，現在很多聯儲局委員認為，目前2.25%至2.5%區間的聯邦基金利率，大概率是這一周期的最終水平，而該區間明顯低於多數人之前的預期。



一個關鍵問題是，在經濟再次放緩之前，聯儲局是否有時間重新啟動應對方案。



目前確認已知的就是聯儲局公布的信息：即聯儲局將重估其戰略、工具和溝通機制；6月在芝加哥舉行研討會議，計劃在流程結束時公布調查結果。



三藩市聯儲行長Mary Daly上周暗示聯儲局可能會考慮將買債作為一種更常規的工具，而不是僅在零利率時期採用。Pimco執行副總裁兼經濟學家Tiffany Wilding認為，通脹目標制也可能是備選工具之一。這也是紐約聯儲行長John Williams經常提出的一個觀點。



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