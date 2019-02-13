人民幣Hibor：隔夜息升至1.4厘　CNH報6.76

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息升至1.44厘，1至2星期拆息為1.56至1.75厘，1至3個月拆息介乎2.2至2.84厘，6至12個月拆息3.13至3.47厘。



13/2/2019

隔夜 1.44567厘

1星期 1.56500厘

2星期 1.75267厘

1個月 2.20733厘

2個月 2.61000厘

3個月 2.84300厘

6個月 3.13700厘

12個月 3.47733厘



12/2/2019

隔夜 1.21300厘

1星期 1.55500厘

2星期 1.66500厘

1個月 2.09733厘

2個月 2.56000厘

3個月 2.79767厘

6個月 3.12533厘

12個月 3.51200厘



人民幣兌美元回升，離岸人民幣(CNH)由6.7747，回升至6.7622，最新報6.7640。在岸人民幣(CNY)則由6.7689，漲至6.7541，最新報6.7576。



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