人民幣Hibor：隔夜息升至1.4厘 CNH報6.76
2019年02月13日 11:23
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(法新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息升至1.44厘，1至2星期拆息為1.56至1.75厘，1至3個月拆息介乎2.2至2.84厘，6至12個月拆息3.13至3.47厘。
13/2/2019
隔夜 1.44567厘
1星期 1.56500厘
2星期 1.75267厘
1個月 2.20733厘
2個月 2.61000厘
3個月 2.84300厘
6個月 3.13700厘
12個月 3.47733厘
12/2/2019
隔夜 1.21300厘
1星期 1.55500厘
2星期 1.66500厘
1個月 2.09733厘
2個月 2.56000厘
3個月 2.79767厘
6個月 3.12533厘
12個月 3.51200厘
人民幣兌美元回升，離岸人民幣(CNH)由6.7747，回升至6.7622，最新報6.7640。在岸人民幣(CNY)則由6.7689，漲至6.7541，最新報6.7576。
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