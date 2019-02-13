科技商機：傳亞馬遜與通用汽車將投資電動車企Rivian

外電引述消息人士稱，亞馬遜和通用汽車正在就投資美國電動車初創企業Rivian進行談判，市傳會認購少數股權，估計Rivian的估值將攀升至10至20億美元。



消息引述通用汽車的電子郵件聲明中，指「我們欽佩Rivian公司為實現零排放和全電力未來所做的貢獻。」惟該公司拒絕就與有關商談發表具體評論。



Rivian的首席執行官是斯卡林奇(R.J.Scaringe)，公司於2009年創立，正開發電動小貨車(pickup)及多用途車(SUV)，一直處於秘密營運狀態，並於2017年獲日本住友商事注資，而現時員工數目已急升至約600人。



摩根士丹利星級汽車業分析員Adam Jonas日前估計，Tesla在美國電動車市場享有80%佔有率的日子將「不可持續」，可能會被Rivian「顛覆」。



─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html