安聯埃利安︰美國市場仍勝於全球其他地區

安聯首席經濟顧問埃利安表示，歐洲的政治和財政管理糟糕，這意味當地經濟前景可能更加暗淡。市場要為差異化交易模式的回歸作準備，美國市場勢將勝於全球其他地區。



在意大利政局混亂、法國發生街頭暴力抗議活動、德國經濟增長低迷之際，歐盟委員會近期將歐元區今年經濟增長預期大幅下調至1.3%，低於11月時預測的1.9%。相對來看，雖然預計美國經濟活動將較2018年放緩，但聯儲局仍預計GDP強勁成長2.3%。



埃利安指出，現在看到得歐洲景象，原因在於政治層面。「如果一個球隊的所有主力都有問題，而且都無法發揮潛力水平，也缺乏團隊合作，你會看好這個球隊嗎？當然不會。」



基於這樣的展望，他建議「明顯的相對交易模式」，多買美股。他預計，10年期美債和德債之間的孳息率差將從目前的255個基點擴大至高達270至280個基點。



在歐洲固定收益領域，他建議更多地投資質量較高的債券。他表示，遠離風險最大的國家也是明智之舉，歐洲令人擔憂的程度遠高於中國。



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