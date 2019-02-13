【瑞通推介】港交所升至8個月高位　輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國國會議員就避免政府停擺達成共識，加上投資者對中美貿易談判樂觀，帶動美股創今年收市新高。道指隔晚升372點或1.49%，收報25,425點。



周二(12日)反覆靠穩的恒指，連升3個交易日，周三(13日)早段再創逾5個月高位，技術上，重返250天牛熊分界線之上，為去年6月下旬以來第1次，而14日RSI續處超買區水平。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾3,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,600萬元，反映早前部署了好倉的投資者沽貨獲利，另有投資者預期後市短期將調整。



香港交易所獲券商指可受惠資金經香港流入中國股市，把目標價由290元升至340元，帶動股份周二在成交配合下急漲4.2%，收報252元。該股周三早段續升超過2%，連升第3個交易日，一度高見260.2元之8個月高位，阻力留意去年4至5月之密集區頂部268元附近，支持參考10天線(243.6元)。近期港股氣氛好轉有利該股業務，加上集團將於2月27日公布業績以及其3年戰略規劃，投資者或可作相應部署。在輪證資金流上，周二各錄逾1,300萬元淨流入其好倉和淡倉。



吉利汽車周一(11日)公布上月總銷量創新高，已超過其全年銷量目標的10%。股價過去兩日累升6.4%，周三繼續向上，再升近3%，曾升至14.78元之3個月高位。技術上，周二升穿100天線(14.06元)。周二有逾510萬元淨流出其好倉，淡倉則錄逾90萬元淨流入。



國務院常務會議決定，部署加強癌症早診早治及用藥保障相關措施，對罕見病藥品給予增值稅優惠。消息刺激石藥集團周二抽升5.5%，並成為周二表現最好藍籌。股份連升3個交易日，周三早段曾升逾2%，其後升幅收窄至約1%，股價突破14元，見14.32元之兩個月高位。然而，有券商提醒，中國去年成立國家醫療保障局及開展藥品集中採購計劃，仍有可能拖累板塊表現。周二有逾130萬元淨流出該股好倉，淡倉則錄約2萬元淨流入。



春節假期後，內地股市連日向好，南方A50周二先跌後回穩，周三早段成功突破13元，創去年11月初以來高。13.2元料為下一個較明顯阻力，沿着跟升的10天線(12.74元)可作為支持，倘不跌穿短線走勢仍樂觀。逾70萬元在周二淨流入其好倉，5日累計淨流入逾450萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊輕微價外、中短期購證(15506)，行使價368.2元，2019年6月到期，實際槓桿8.1倍。輕微價外、中短期沽證(16460)，行使價325元，2019年6月到期，實際槓桿7.4倍。



港交所輕微價外、中短期購證(19999)，行使價268元，2019年7月到期，實際槓桿9.4倍。貼價、中短期沽證(19560)，行使價238元，2019年7月到期，實際槓桿7.6倍。



吉利汽車價外、短期購證(26160)，行使價16.8元，2019年5月到期，實際槓桿6.6倍。輕微價外、中年期沽證(18005)，行使價11.3元，2019年9月到期，實際槓桿2.9倍。



長城汽車貼價、中短期購證(15406)，行使價6元，2019年7月到期，實際槓桿4.3倍。



石藥價外、短期購證(11497)，行使價16.8元，2019年4月到期，實際槓桿9.2倍。



南方A50輕微價外、中短期購證(14460)，行使價14.3元，2019年7月到期，實際槓桿9.6倍。貼價、中短期購證(14461)，行使價13.3元，2019年5月到期，實際槓桿11.4倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(15506)，行使價368.2元，2019年6月到期，實際槓桿8.1倍。輕微價外、中短期沽證(16460)，行使價325元，2019年6月到期，實際槓桿7.4倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(68214)，收回價27,710點，槓桿比率47.1倍。N類熊證(65481)，收回價及行使價29,000點，槓桿比率29.2倍。



港交所牛證(66034)，收回價234.1元，槓桿比率14.5倍。熊證(64345)，收回價277.1元，槓桿比率11倍。



吉汽牛證(69029)，收回價12.04元，槓桿比率4.4倍。熊證(64323)，收回價15.69元，槓桿比率7.6倍。



石藥牛證(64330)，收回價11.6元，槓桿比率4.2倍。



騰訊牛證(68157)，收回價337.3元，槓桿比率17.5倍。熊證(63067)，收回價369.9元，槓桿比率13.9倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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