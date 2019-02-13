【M18推薦】中興短線有炒作空間

東方產經「北水頭等倉」專欄作者司慕渢：市場憧憬中興通訊(00763)推出可穿戴手機，刺激股價今早(13日)強勢向上，即市曾升7.7%高見18.1元，現仍升5.9%報17.8元，成交配合升勢，暫已錄得逾2.7億元。



集團旗下手機品牌宣布，將於2月25日推出柔性屏幕新款手機，外界估計就是去年亮相過的腕部佩戴手機「nubia-」，產品亮點在於將手機融入到手錶之中，可以獨立運行。



中興早前發「盈警」，預計去年12月底止年度錄得虧損介乎62至72億元人民幣，前年度純利為45.68億元人民幣，惟由於市場對此已有一定預期，因此股價反應不大，加上集團食正5G概念，相信短線仍有炒作空間。該股近日由16元水平築底回升，即市更曾升穿18元關，下站目標可上移至19.5元，16.5元支持位不宜有失。

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