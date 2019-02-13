【午市重點睇】CNH升上6.76　布油漲破63美元

●美匯指數跌至96.6水平，港匯徘徊於7.848水平，離岸人民幣(CNH)高見6.7610，圓匯回落至110.6，歐元升至1.133，英鎊企1.29。金價升至1,312美元。沙特稱該國產量可能在3月份進一步減少到每日980萬桶，布油漲破63美元，紐油高見53.75美元。道指期貨升約百點。



●恒生指數半日升225點或0.8%，報28,397點，主板成交逾626億港元。國企指數亦升120點或1.09%，報11,165點。5G及券商股升勢凌厲。 https://bit.ly/2ByCK5U

-下周發布新手機，小米續漲3%。 https://bit.ly/2TTxtwE

-港股格局：沈慶洪警告恒指已超買。 https://bit.ly/2BsEjlR

-融創中國擬發8億美元優先票據。 https://bit.ly/2E6ZAmQ

-世房計劃發行美元優先票據。 https://bit.ly/2E7wlAb



●【即市分析】

-港交所發力順勢追Call。 https://bit.ly/2N1CJMc

-石油股只宜短炒。 https://bit.ly/2GoUeWt

-部署翻炒「新能源」，押注概念股。 https://bit.ly/2N7hGYU

-港股突圍要睇3大因素！ https://bit.ly/2StHYdM



●A股快報：滬綜指半日升0.9%，深成指漲1.2%。 https://bit.ly/2THO32M



●亞洲股市：日股中段漲逾300點，軟銀飆6%。 https://bit.ly/2UVNoe9



●聯儲局資產負債表政策疑雲密布，債市老手也要離場觀望。 https://bit.ly/2UZjvd5



●格林斯潘警告︰美預算赤字極度失衡，最終擔憂是通脹。 https://bit.ly/2UULmes



●安聯埃利安︰美國市場仍勝於全球其他地區。http://bit.ly/2E79cxX



●克利夫蘭聯儲︰未來幾次會議將確定結束縮表計劃。 https://bit.ly/2E6KPAq



●聯儲局政策空間已經變小，關注6月芝加哥會議。 https://bit.ly/2TMCJSW



●美銀數據顯示美零售銷售趨勢2016年中以來最弱。 https://bit.ly/2ButSy4



●傳Apple將宣布推出新聞服務，月費9.99美元。 https://bit.ly/2SRSUkQ



●新西蘭維持利率不變，央行推遲加息預期至2021年。 https://bit.ly/2UVXziK



●南韓1月失業率驟升至4.4%，創2010年以來新高。 https://bit.ly/2RVrKol



●傳中國與委內瑞拉反對派就債務和石油問題會談。 https://bit.ly/2GHnVBh



●科技商機：華為打入日本手機市場前5位。 https://bit.ly/2N3lhXD



●人行不進行公開市場操作，淨回籠2,700億元人民幣。 https://bit.ly/2Gp5him

-人民幣中間價升90點。 https://bit.ly/2DBKWm7

-人民幣Shibor︰隔夜息跌至1.72厘。 https://bit.ly/2N3hlGy

-人民幣Hibor：隔夜息升至1.4厘。 https://bit.ly/2SNbYQW



●港元拆息︰1個月升至1.06厘 。 https://bit.ly/2RXfsfh



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其他精彩新聞：【小陽春乍現】二手樓市回穩 嘉湖山莊急彈一成

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