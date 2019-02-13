【高盛推介】恒指輪證推敲

高盛(亞洲)有限責任公司：美股隔夜上升，當中道指創今年收市新高。美國國會就避免政府再次停擺達成協議。



中美雙方將於周四(14日)舉行新一輪貿易談判。美國總統特朗普表示，中方非常希望與美國達成協議。雖早前表示將不會在本月底前與國家主席習近平會面，但預期當達成協議時，兩人將會面。



恒指周二(12日)變化不大，收市升27點，周三(13日)早段發力上升，最高見28,417點，創近5個半月高位。觀察周二恒指牛熊證資金流向，可見資金轉向沽出牛證，錄得約3,250萬元資金流出，而熊證則繼續錄得資金流入，有約1,580萬元。認股證方面，則見資金繼續追捧認沽證，當中過去5個交易日共錄得約2,890萬元資金流入。



投資者如計劃部署牛證，貼價的選擇可留意周三新上市的恒指牛證(68609)，收回價27,918點，行使價27,818點，換股比率10,000，槓桿比率61.6倍，新上市兼低街貨之選。



以及可留意收回價稍遠一點的牛證(68000)，收回價27,818點，行使價27,718點，換股比率10,000，槓桿比率52.5倍，相同收回價牛證中槓桿最高。



投資者如計劃部署熊證，較貼價的選擇可留意熊證(61173)，收回價28,628點，行使價28,728點，換股比率10,000，槓桿比率64.4倍，相同收回價熊證中槓桿最高。



以及可留意收回價稍遠，在28,750至28,850點附近的熊證(63985)及熊證(65588)。熊證63985，收回價28,728點，行使價28,828點，換股比率10,000，槓桿比率52.5倍，相同收回價熊證中槓桿最高。熊證65588，收回價28,828點，行使價28,928點，換股比率10,000，槓桿比率42.9倍，相同收回價熊證中槓桿最高。



投資者如計劃部署認沽證，高槓桿的選擇可留意價外幅度約5.2%，年期約3個月的沽證(22161)，行使價26,868點，2019年4月29日到期，實際槓桿18.8倍，行使價26,000點至28,000點間、兩個月期以上產品中最高槓桿。



貼價的選擇則可留意價外幅度約1.6%，年期約4個月的沽證(25581)，行使價27,868點，2019年5月30日到期，實際槓桿12.8倍，市場上貼價條款產品中最高槓桿。



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