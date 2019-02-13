樓價UPDATES：美孚新邨三房戶劈價兩成沽

農曆新年後，二手市場交投回升，其中美孚新邨本月暫錄5宗成交，平均實用呎價13,136港元，最新有三房戶劈價兩成沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●小西灣藍灣半島8座高層B室，實用面積811方呎，三房間隔，望郵輪碼頭全海景，以1,430萬元售出，實用呎價17,633萬元。



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九龍區

●長沙灣泓景臺6座高層C室，實用面積736方呎，三房間隔。原叫價1,230萬元，後減價30萬，以1,200萬元沽出，實用呎價16,304元。



●荔枝角美孚新邨2期百老匯街26號低層B室，實用面積929方呎，三房間隔，去年8月以1,480萬元放售，期間曾調整叫價數次，最終累減300萬元，以1,180萬元沽出，實用呎價12,702元。



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新界區

●馬鞍山海濤居4座高層B室，實用面積404方呎，兩房間隔，原開價718萬元，議價後減價30萬元，以688萬元易手，實用呎價17,030元。



●粉嶺牽晴間4座中層C室，實用面積575方呎，三房間隔，以665萬元成交，實用呎價11,565元。



●大圍居屋美城苑A座中層01室，實用面積363方呎，兩房間隔，以自由市場價458萬元沽出，實用呎價12,617元。



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