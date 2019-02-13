大家樂：今年餐飲業有較大挑戰

香港餐飲集團大家樂(00341)首席執行官羅德承表示，新春期間店鋪營業額與盆菜銷售與去年持平，而市民在消費時較為謹慎，會希望有多點優惠。他認為在外圍經濟仍有不明朗因素下，今年餐飲業有較大挑戰。



他又指，集團計劃今年在香港及內地華南地區各新增10至20間店，整體新增至少40間店，關店則要視乎續租情況。他透露，集團今年計劃增聘數百人。



價格方面，他表示，要改善餐單組合，並給予消費者優惠，而餐牌價格的分布會較闊，提供更多選擇予消費者。加價則會較為審慎，但今年最低工資調升，對公司而言有一定壓力，會盡量用其他方法抵銷。



集團今年起實行「日日無飲管」，他指出，活動旨在減低即棄塑膠的使用，目標今年用量較去年減少一半或以上，但沒有正面回應實施該活動能為集團減低多少成本。至於目前集團的食材價格仍未有受到非洲豬瘟影響。



大家樂旗下企業社會責任計劃「大家樂閃亮行動」，與香港社會服務聯會及食物回收組織食得好合作，舉辦「區區開年飯2019」。羅表示，該活動將於2月13日至3月13日期間舉行，於全港十八區合共舉辦38場，料有1,500名基層市民受惠，冀受惠對象能感受到社區對他們的關懷。集團亦希望善用門店網絡，加強與社區的連繫。



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