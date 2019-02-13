新盤部署：南豐今年推售數個項目　涉約800伙

南豐集團今日(13日)於九龍灣傲騰廣場舉行新春團拜活動，邀請各大代理行到場，發展商亦安排醒獅於售樓處場內表演，並且游走示範單位，氣氛熱鬧。



南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪指出，今年將主力推售三個項目，其中將軍澳日出康城LP6自去年推出1%優惠後，已售出超過120伙，累售1,665伙，佔可供發售單位87%，套現120億元，暫不會考慮減價，不過會從付款方法著手。



至於筲箕灣香島在上半年安排買家收樓，而11個特色戶將以現樓發售。而位於壽臣山深水灣徑8號最近錄兩宗成交，現時累售5伙，其餘單位招標發售。



他又指，若連同其他發展商合作發展的樓盤，今年將合共推約800伙。而未來兩年有幾個項目推售，包括日出康城第10期，提供約900伙，最快今年申請預售樓花同意書，並於2020年推出。



另外亦包括位於西營盤德輔道西33號商廈項目，以及以逾240億投得的啟德商業地皮，總樓面面積190萬方呎，未來會積極再吸納土地儲備。



他預期今年樓價將穩步向上，由於現時息口相對處於低水平，供款較過往容易，故負資產問題不嚴重。

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